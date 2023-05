Uslar (ots) - Uslar, Graftplatz, (go), 03.05.2023, zwischen 08:55 Uhr und 09:15 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten im Innenstadtbereich ein verschlossen abgestelltes Mountainbike, (E-Bike), der Marke Liv, in der Farbe blau. Das Mountainbike hatte einen Wert von ca. 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

