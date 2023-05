Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl aus einem Baucontainer

Northeim (ots)

Northeim, Sudheimer Straße, Dienstag, 02.05.2023, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 03.05.2023, 08.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Fensterscheibe eingeschlagen.

Im Zeitraum von Dienstag, den 02.05.2023 ca. 16.30 Uhr bis Mittwoch, den 03.05.2023 ca. 08.00 Uhr haben unbekannte Personen versucht, in einen Baucontainer in der Sudheimer Straße in Northeim einzubrechen.

Die unbekannten Personen versuchten vergeblich, die Tür zum Baucontainer gewaltsam aufzuhebeln. Zudem schlugen sie eine Fensterscheibe ein. In den Baucontainer gelangten die Unbekannten nicht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell