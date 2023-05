Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den in der Wolperstraße am Straßenrand abgestellten PKW mit Hannoveraner Kennzeichen des Geschädigten. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahme zu ergreifen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro an dem schwarzen BMW.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell