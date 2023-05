Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkten Tesla beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 27 Jahre alter Bad Gandersheimer hat am Mittwoch, 03.05.2023, gegen 07.50 Uhr seinen Pkw Tesla auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen in der Jahnstraße abgestellt. Gegen 09.30 Uhr musste er dann feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren den Pkw des Geschädigten vorn rechts beschädigt hat. Anschließend hat der Verursacher den Unfallort verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 6000,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den verursachenden Pkw geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

