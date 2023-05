Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kontrollen in der Fußgängerzone

Northeim (ots)

Northeim, Markt, Mittwoch, 03.05.2023, 12.00 - 12.40 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Neun Verstöße festgestellt.

Am Mittwoch überwachten Beamt/-innen der Polizei Northeim den Verkehr in der Fußgängerzone in Northeim.

Bei den Kontrollen ging vor allem um die Verstöße durch das Befahren der Fußgängerzone.

Insgesamt wurden neun Verstöße festgestellt. Drei Personen befuhren mit dem Pkw unerlaubt die Fußgängerzone und sechs mit dem Fahrrad.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell