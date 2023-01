Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 7 Gartenhäuser aufgebrochen

Zella-Mehlis (ots)

Wenn die Gartensaison zu Ende ist, beginnen die Einbrüche in Kleingartenanlagen. So geschehen in der Kleingartenanlage Böhmerberg in Zella-Mehlis. Dort ist in der Zeit vom 02.01.2023 bis 06.01.2023 eingebrochen worden. Am Freitagvormittag wurde kurz vor 09:30 Uhr der Einbruch in 7 Gartenhäuser gemeldet. Der Täter hatte die Eingangstüren mit brachialer Gewalt aufgehebelt. In einer Gartenhütte konnte der schlafende Täter auf einer Couch liegend festgestellt werden. Im Anschluss wurde der 18-jährige Täter von der Polizei geweckt und zum Inspektionsdienst Suhl verbracht. Der entstandene Sachschaden wurde mit 1200 Euro beziffert. Der Inspektionsdienst Suhl hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen.

Die Polizei rät Vorsorge zum Schutz vor Einbrechern zu treffen. Beliebte Einstiegspunkte sind nach wie vor Fenster, Türen und Dachluken.

- Statten sie deshalb ihre Gebäude mit einem stabilen und soliden Grundschutz aus. - Lagern sie keine Gegenstände von Wert im Garten- oder Gerätehaus. Insbesondere auf Unterhaltungselektronik und teure Werkzeuge haben es die Diebe häufig abgesehen. - Kisten, Leitern und Mülltonnen könnten als Steighilfe dienen, schließen sie diese deshalb weg. - Verstecken sie keine Zweitschlüssel in Blumentöpfen, unter Fußmatten u.a. - Überprüfen sie ihren Garten auch in den Wintermonaten regelmäßig

Trotz aller Vorsorge gibt es keinen hundertprozentigen Schutz vor Einbrechern.

- Im Schadensfall informieren sie sofort die Polizei und verändern den Tatort nicht. - Begeben sie sich nicht in Gefahr, versuchen sie sich nicht in Gefahr, versuchen sie

niemals einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat zu stellen. Rufen sie über Notruf 110 immer die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell