POL-PPWP: Hilflose Frau wird aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer hilflosen Person ist die Polizei am Sonntagmorgen in die Richard-Wagner-Straße gerufen worden. Passanten hatten die am Boden liegenden Frau gegen 3:50 Uhr entdeckt. Da die 45-Jährige eine blutende Wunde an der Stirn hatte, wurde der Rettungsdienst hinzugerufen. Während der Untersuchung wurde die alkoholisierte Frau immer sprunghafter und aggressiver. Als sie von den Rettungskräften aufgefordert wurde den Wagen zu verlassen, weigerte sie sich vehement. Die Beamten mussten sie aus dem Rettungswagen begleiten. Daraufhin fing die Frau an, um sich zu schlagen. Dabei traf sie eine Rettungssanitäterin an der Brust. Die 45-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten der Gewahrsam bis zum Mittag angeordnet. Auf die 45-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung zu. |elz

