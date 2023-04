Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raubüberfall - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Samstagabend in der Königstraße aufgehalten haben. Hier soll es gegen 22:10 Uhr zu einem Raubüberfall gekommen sein. Nach Angaben eines 19-jährigen Mannes wurde er von einem unbekannten Mann vor der Marienkirche festgehalten und beraubt. Der Unbekannte schnappte sich seinen Geldbeutel und drohte, bei Gegenwehr den 19-Jährigen "abzustechen". Der junge Mann erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ins nächste Krankenhaus gebracht. Den Täter beschrieb das Opfer als ungefähr 1,80 Meter groß. Er hat kurze, braune Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer schwarzen Leder-Bauchtasche und einer hellblauen Jogginghose mit einem breiten weißen Streifen an der Seite. Er hatte sowohl an der rechten Hand und über dem Auge eine Tätowierung. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |elz

