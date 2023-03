Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann entblößt sich in der S-Bahn

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Die Bundespolizei nahm am Freitagnachmittag einen 45-Jährigen vorläufig fest, der sich in einer S-Bahn vor einer Frau entblößt hat.

Kurz nach 17 Uhr stellte sich der Mann am S-Bahnhof Warschauer Straße in einer S-Bahn der Linie S7 vor eine Frau, zog seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Ein Zeuge betätigte die Notbremse der S-Bahn beim Halt am Bahnhof Berlin-Ostkreuz, woraufhin alarmierte Bundespolizisten den ukrainischen Staatsangehörigen vorläufig festnahmen.

Gegen den Alkoholisierten (1,69 Promille Atemalkoholgehalt) wird aufgrund des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell