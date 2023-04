Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert auf E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 05:00 Uhr wurden am frühen Sonntagmorgen zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer in Kaiserslautern von der Polizei kontrolliert und an der Weiterfahrt gehindert. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei den 25- und 21-jährigen Fahrern zwischen 0,88 und 0,61 Promille. Gegen beide wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hinweisen, dass bei den Elektrokleinstfahrzeugen bezüglich Alkohol und auch Drogen dieselben Regeln und Grenzwerte gelten wie beim Autofahren. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell