POL-FR: Rheinfelden: Betrunken mit Kleinkraftrad auf Bundesstraße unterwegs

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 14.06.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 14.10 Uhr bis 14.25 Uhr, wurde ein auf dem Gehweg geparktes Kurierfahrzeug der Marke Mercedes Benz Vito im Heckbereich von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das Kurierfahrzeug stand in der Neue Straße in der Nähe des Albert-Scherer-Weges. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Ein Zeuge ...

