POL-PDLD: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Landau in der Pfalz (ots) - Durch die Landauer Polizei wurden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstag an drei Örtlichkeiten gezielt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 24 Kraftfahrzeugführer ohne Gurt (Verwarnungsgeld: 30Euro) festgestellt werden. 18 Fahrzeugführer nutzten missbräuchlich ein Mobiltelefon (Bußgeld von ...

mehr