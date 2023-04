Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bedenkliche Bilanz bei Verkehrskontrollen im Gebiet der Polizeiinspektion Landau

Durch die Landauer Polizei wurden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstag an drei Örtlichkeiten gezielt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 24 Kraftfahrzeugführer ohne Gurt (Verwarnungsgeld: 30Euro) festgestellt werden. 18 Fahrzeugführer nutzten missbräuchlich ein Mobiltelefon (Bußgeld von 100Euro, 1 Punkt). Des Weiteren wurde in einem Fahrzeug ein Kind ohne jegliche Sicherung befördert (Bußgeld 60Euro, 1 Punkt). An der Einmündung Rheinstraße / Paul-von-Denis-Straße wurde zudem ein Rotlichtverstoß festgestellt (Bußgeld 90EUR, 1 Punkt). Bei den genannten Bußgeldern kommen in der Regel noch 25 Euro an Gebühren hinzu.

