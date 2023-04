POL-PDLD: Hördt - Motorradfahrer übersehen

Landau (ots) - Am 17.04.2023 wurde ein herrenloses Mountainbike in der Cornichonstraße gemeldet. Das Herren-Fahrrad stand schon länger vor einem Haus konnte jedoch keinem Hausbewohner zugeordnet werden. Dementsprechend wurde es von der Polizei, zwecks der Eigentumssicherung, sichergestellt. Sollte jemand ein schwarz/rotes Fahrrad der Marke ROCKRIDER vermissen, solle er sich bitte bei der Polizeiinspektion in Landau melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

