Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Schortens

Schortens (ots)

Am Dienstag wurde in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Elsa-Brand-Strömstraße/Menkestraße ein parkender Pkw beschädigt.

Der graue Pkw, Toyota Corolla, parkte in diesem Zeitraum rückwärts in einer Parkbucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich von der rückseitigen Parkbucht gegen den Toyota, so dass die Beleuchtungseinrichtung und der Stoßfänger hinten rechts beschädigt wurden.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden sich gebeten sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 92110 oder der Polizei Schortens unter der Rufnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell