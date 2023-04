Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wasserrohrbruch führt zu Straßensperrung

Insheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei Landau ein Wasserrohrbuch in Insheim gemeldet. Da von einer Unterspülung der Fahrbahn auszugehen war, wurde die Hauptstraße gesperrt. Der Behebung des Problems nahmen sich die zuständigen Wasserwerke an.

