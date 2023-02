POL-PDMT: Montabaur. Schulwegkontrollen im Dienstgebiet der Polizei Montabaur

Osterspai (ots) - Am 02.02.2023 gegen 16:00 Uhr kam es auf der Strecke B42 aus Richtung Braubach in Richtung Osterspai ausweislich der bereits vorliegenden Zeugenangaben zu mehrfachen Gefährdungen des Gegenverkehr durch die verantwortliche Fahrzeugführerin eines grauen Ford S-Max. Hierbei soll die Fahrzeugführerin mehrfach auffällig langsam und in den Gegenverkehr ...

mehr