Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heiligenroth - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Heiligenroth (ots)

Am Donnerstag, dem 02.02.2023, kam es gegen 10:15 Uhr auf dem Parkplatz des Elektromarktes "Expert Klein" in der Industriestraße in Heiligenroth zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte mit seinem roten Renault Clio beim rückwärtigen Ausparken den vorbeifahrenden Ford Transit des Geschädigten. Die Beifahrerin der Unfallverursacherin stieg zwar noch aus dem Pkw aus, man setzte jedoch anschließend die Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug / dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per Mail mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzten.

