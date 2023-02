POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nastätten (ots) - Unbekannte Täter schlugen vermutlich in der Zeit vom 25. bis zum 27. Januar 2023 eine Scheibe am Eingang der Evangelischen Kirche in der Paul-Spindler-Straße ein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Telefonnummer 06771-93270 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion St. Goarshausen Tel. 06771-93270 pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr