Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kollision zwischen Pkw und selbstfahrender Arbeitsmaschine auf der Bundesstraße 317

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.06.2023, gegen 09.10 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine die Bundesstraße 317 in Richtung Schopfheim. Der 37-Jährige wollte verbotswidrig nach links in die Anschlussstelle Schopfheim-Gündenhausen (Landstraße 139) einbiegen und überfuhr die Fahrstreifenbegrenzung. In diesem Moment wollte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer die selbstfahrende Arbeitsmaschine verbotswidrig überholen und kollidierte mit dieser. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell