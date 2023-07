Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Flächenbrand mit hohem Sachschaden

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW vs. Fahrrad

Etwa gegen 14:00 Uhr am Mittwoch wollte ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg im Pamiersring, auf Höhe der Lerchenstraße, befahren. Eine 67-jähriger Mitsubishi-Fahrerin wollte gerade am Fußgängerweg anfahren, als sie den Radfahrer übersah und es infolge zum Zusammenstoß kam. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rot am See: Ballenpresse fängt Feuer - Flächenbrand

Am Dienstabend gegen 18:50 Uhr kam es im Zuge von Feldarbeiten am nordöstlichen Ortsrand von Niederwinden zu einem Brand. Offenbar infolge eines technischen Defekts geriet zunächst eine Ballenpresse in Brand. Das Feuer griff auch auf das Feld und die zum Abtransport bereitliegenden Quaderballen über. Der Landwirt schaffte es noch, das Zugfahrzeug von der Ballenpresse abzuhängen, wurde dabei jedoch verletzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Rot am See war mit sechs Fahrzeugen und 40 Wehrleuten im Einsatz. An der Presse, der Zugmaschine und am Feld entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

