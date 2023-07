Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Friseursalon

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Friseursalon

Am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr meldeten Zeugen, dass offenbar in einen Friseursalon in der Haller Straße eingebrochen worden sei. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell