Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Bürogebäude

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 28.04.23, 14:30 Uhr bis zum 02.05.23, 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Alleestraße einzudringen. An einem der dortigen Fenster konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Auf Grund einer vorhandenen Schutzvorrichtung ist es den Tätern jedoch nicht gelungen in das Gebäude zu gelangen, so dass lediglich ein Sachschaden am Fenster entstand. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

