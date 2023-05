Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Am 02.05.2023, in der Zeit von 19:00-20:00 Uhr wurde ein silberfarbener Mazda 2, der im Berliner Ring abgestellt war, beschädigt. Bislang unbekannter Täter wirkten vermutlich mit einem Schlagwerkzeug/Gegenstand auf die Frontscheibe des PKW ein, so dass diese beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

