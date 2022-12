Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Reifen zerstochen

Prüm (ots)

In der Zeit vom Samstag, den 24.12.2022, 16:00 Uhr bis Montag, den 26.12.2022, 07:30 Uhr, kam es im Bereich des Lehrerparkplatzes des Regino-Gymansium-Prüm sowie im Parkdeck an der Bahnhofstraße 17 in Prüm zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Stand wurden in diesem Zeitraum an insgesamt drei Fahrzeugen der jeweils linke Hinterreifen zerstochen. Hinweise auf einen Täter oder eine Tätergruppierung liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm (06551 942-0 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell