POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Dreis (ots)

Am heutigen Mittwoch, 28.12.2022, gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 141, Höhe der Einmündung Dreis.

Ein 94-jähriger PKW-Fahrer, der aus Richtung Dreis an die Einmündung an der L 141 heranfuhr, beabsichtigte nach links in Richtung Wittlich auf die L 141 einzubiegen. Hier übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten, Renault Twingo, welcher mit drei Personen besetzt war. Bei dem Unfall wurde der 94-jährige eingeklemmt und durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Die Personen aus dem Twingo, darunter auch ein fünfjähriger Junge, wurden ebenfalls verletzt in das Krankenhaus Wittlich gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Wittlich, Rettungsdienst und Notarzt sowie die Polizei Wittlich.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571-9260 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

