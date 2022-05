POL-IGB: Gefährdung des Straßenverkehrs in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am 26.05.2022, gegen 01:00 Uhr, ereignete sich in der Hobelsstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Der noch unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem roten Ford Fiesta die Hobelsstraße in Richtung der Bert-Brecht-Straße und kollidierte aus unklarer Ursache mit dem rechts am Fahrbahnrand geparkten 1er-BMW des 24-jährigen Geschädigten. Anschließend ...

mehr