Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Flächenbrände - Unfälle

Aalen (ots)

Heubach: Unfallflucht

Eine 64-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 11:40 Uhr die K3283 zwischen Essingen und Hohenroden. Hierbei kam ihr ein grauer PKW entgegen. Da dieser nicht ausreichend weit rechts fuhr, streiften sich die beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des grauen PKW fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten davon. Zeugen werden gebeten sich unter 07361/5240 bei der Polizei in Aalen zu melden.

Abtsgmünd: Auf Motorradfahrer aufgefahren

Am Dienstag gegen 14:25 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem LKW die B19 in Richtung Untergröningen. Hierbei übersah er einen vor ihm haltenden 44-jährigen Motorradfahrer. Infolgedessen fuhr er auf das Motorrad auf, wobei der Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Ohmenheim/Dossingen: Flächenbrand

Gegen 13:20 Uhr wurde neben der Ortsverbindungsstraße zwischen Ohmenheim und Dossingen ein Flächenbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand bereits durch die Feuerwehr Neresheim, welche mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Hinsichtlich der Brandursache kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden, es wird jedoch von Selbstentzündung ausgegangen.

Unterschneidheim: Flächenbrand II

Am gestrigen Dienstag wurde die Feuerwehr gegen 17:45 Uhr zu einem ausgedehnten Flächenbrand in die Römerstraße gerufen. Zur Ursache der Brände gab es zunächst keine Erkenntnisse, ist jedoch wohl auf die derzeitige Trockenheit zurückzuführen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

Bopfingen: Gegen Fahrertür gefahren

Als am Dienstag gegen 14 Uhr eine 72-jährige Daimler-Fahrerin in der Hauptstraße geparkt hatte und die Fahrertür öffnete, übersah sie einen vorbeifahrenden Ford eines 67-Jährigen. Dieser fuhr infolgedessen gegen die Fahrertür wobei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 19-Jährige bei einem Auffahrunfall am Dienstag in der Buchstraße zu. Weil sie dort gegen 14:35 Uhr nach links in ein Grundstück einbiegen wollte, musste sie ihren BMW anhalten. Ein nachfolgender 18-Jähriger Opel-Fahrer erkannte dies aufgrund einer Kurve zu spät und fuhr auf. Die 19-Jährige sowie zwei Insassen im Opel mussten anschließend leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell