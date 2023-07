Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Diebstahl PKW - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um kurz vor 7 Uhr befuhr eine 26-jährige Lenkerin eines Ford die Stausee-Straße in Richtung Buch. Am Einmündungsbereich in die Aalener Straße wollte sie nach links in Richtung Buch abbiegen. Hierbei übersah sie eine 60-jährige BMW-Lenkerin, die ihrerseits von Buch in Richtung Schwabsberg fuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Ford-Fahrerin leicht und die BMW-Lenkerin schwer verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Hofen: Diebstahl PKW

Ein Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen AA-AK 410 wurde zwischen Freitag und Samstag in der Straße Am Mittelbach entwendet. Zuvor wurden die, zum Fahrzeug gehörenden, Schlüssel aus einer Garage eines angrenzenden Grundstücks entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeugs nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 entgegen.

Bopfingen: Farbschmierereien

Die Kellertür des katholischen Gemeindehauses im Bahnhofweg wurde zwischen dem 24.06. und dem 01.07.23 mit grüner Farbe beschmiert. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell