Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weissach im Tal: Auto überschlagen

Weissach im Tal: (ots)

Auf der Welzheimer Straße ereignete sich am Dienstag gegen 9.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Autofahrerinnen leicht verletzten. Eine 68-jährige Opel-Fahrerin wollte von einem Kundenparkplatz eines Supermarktes ausfahren und übersah hierbei eine auf der Welzheimer Straße in Richtung Oberweissach fahrende Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenprall wurde ihr Fahrzeug ausgehebelt und überschlug sich. Das Auto kam letztlich auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Die 43-jährige Fahrzeuglenkerin musste medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Autos, an denen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

