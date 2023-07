Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Reifen zerstochen - Fahrraddiebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrraddiebstahl

Am Montag wurde in der Zeit von 07:40 Uhr bis 10:30 Uhr ein, an einer Schule in der Friedrichstraße abgestelltes und gesichertes, graues Bulls Copperhead Fahrrad im Wert von etwa 800 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Fachsenfeld: Reifen zerstochen

Ein 55-Jähriger stellte am Sonntag gegen 8 Uhr seinen Mercedes-Benz in der Pleuerstraße ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen zerstochenen Reifen. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Wasseralfingen: Motorradfahrer gestürzt

Als am Montag gegen 13 Uhr ein 18-jähriger Seat-Fahrer aus einem Parkplatz auf die Blezingstraße einfuhr, bemerkte dies ein herannahender 20-jähriger Motorradfahrer zu spät. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit musste der 20-Jährige eine Vollbremsung einleiten und kam infolgedessen zu Fall. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Bopfingen: LKW beschädigt Tankstellendach

Als am Montag ein 54-Jähriger mit seinem LKW an einer Tankstelle in der Aalener Straße tanken wollte, blieb er mit seinem Kranaufbau an der Dachkante der Tankstelle hängen. In der Folge riss er einen Teil der Dachfassade herunter und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Richtungspfeil missachtet

Beim Ausfahren aus einer Tankstelle in die Remsstraße missachtete am Montag, gegen 17:20 Uhr, ein 17-jähriger Roller-Fahrer die durch den Richtungspfeil vorgegebene Fahrtrichtung nach rechts und fuhr links auf die Straße ein. Infolgedessen kollidierte er mit einem BMW eines 39-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

Aalen: LKW streift Pannen PKW auf dem Seitenstreifen der A7

Aufgrund eines platten Reifen musste am Montag gegen 16:55 Uhr ein 25-jähriger Lenker eines VW sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen der A7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen, mittels Warndreieck gesichert, abstellen. Unmittelbar darauf streifte ein 56-jähriger Lenker eines Volvo-Sattelzuges mit seinem Gespann das Pannenfahrzeug. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell