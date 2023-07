Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsätze, Unfälle, Sachbeschädigung und Einberuch

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an Karlsberghalle

Zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Montag, 7:30 Uhr beschädigten Unbekannte die Fassade und die Dachrinne an der Karlsberghalle in der Beuerlbacher Straße.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Satteldorf-Gröningen: Einbruch in Wohnhaus

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich am Dienstagmorgen kurz nach 3:00 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus Helmshöfer Straße. Zunächst wurde ein Bewohner im Erdgeschoss wach, da er Geräusche hörte. Kurz darauf flüchtete ein Unbekannter über die Terrasse aus dessen Wohnung. Wenig später bemerkte ein Bewohner der darüber liegenden Wohnung, dass sich ein maskierter Unbekannter auf dem Balkon der Wohnung befindet. Der Bewohner versuchte noch den Unbekannten zu stellen, dieser flüchtete jedoch zu Fuß in Richtung Ortsmitte Gröningen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld verlief negativ.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den oder die Täter unter Telefon 07951 480-0.

Obersontheim: Brand auf Stoppelfeld

Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte am Montag gegen 15:30 Uhr auf einem Stoppelfeld zwischen Markertshofen und Obersontheim an der L 1066 einen zunächst kleinen Brand. Durch den Wind wurde dieser offenbar angefacht, so dass letztlich eine Fläche von etwa 100x50 Meter betroffen war. Die FFW Frankenhardt war mit sechs Fahrzeugen und 47 Wehrleuten vor Ort im Löscheinsatz. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Untermünkheim: Unfall an Kreuzung

Am Montag kurz nach 7:00 Uhr befuhr ein 37-Jähirger mit seinem BMW die B14 aus Richtung A6 kommend. An der Einmündung zur K2576 übersah er einen den aus Richtung Schwäbisch Hall kommenden 62-Jährigen in einem Peugeot. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Brand auf Spielplatz

Eine Zeugin meldete am Montagabend kurz vor 22:30 Uhr den Brand auf einem Spielplatz Im Hardt. Offenbar brannte hier eine Matratze. Das Gras und das Klettergerüst wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen bemerkten Jugendliche, welche offenbar kurz vorher vom Spielplatz wegrannten.

Vellberg: Auto überschlägt sich

Kurz vor 1:00 Uhr am Dienstag befuhr ein 18-Jähriger mit einem VW Golf die K 2665 aus Richtung Kleinaltdorf in Richtung Steinehaig. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve im Bereich einer ansteigenden Strecke kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei schleuderte das Fahrzeug über eine Waldwegeinfahrt, überfuhr eine Warnbake und geriet anschließend mit dem vorderen rechten Rad in den Straßengraben. Hierbei überschlug der PKW sich und blieb auf dem Dach liegen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell