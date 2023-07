Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwaikheim: Schwaikheim: Betrunkene Jugendliche leisteten Widerstand /Korrekturmeldung

Schwaikheim: (ots)

Ein sichtbar betrunkener Jugendlicher sollte am Samstagabend gegen 23 Uhr beim Schwaikheimer "Fleckenfest" von der Polizei kontrolliert werden. Der junge Mann wollte sich dieser Kontrolle entziehen, wobei es in der Folge zu einem Handgemenge kam, in das sich noch ein weiterer Jugendlicher einmischte. Letztlich wurden bei den Widerstandshandlungen zwei Polizeibeamtinnen leicht verletzt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

