Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendlicher leistete Widerstand - Farbschmiererei - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Farbschmiererei

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurden im Berliner Ring, Potsdammer Ring, im Zeller Weg sowie in der Elbinger Straße und Marienburger Straße Wände, Mauern, Geländer, ein Auto sowie Laternen mit Farbe besprüht. Durch das Aufsprühen der Zeichen entstand Sachschaden, der auf rund 5000 Euro beziffert wurde. Wer zum Tatgeschehen Beobachtungen tätigte, sollte sich bitte mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Wirtembergstraße streifte zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen ein Auto einen parkenden Lkw und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der Verursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zur Klärung des Vorfalls werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Winnenden: Betrunkene Jugendliche leitsteten Widerstand

Ein sichtbar betrunkener Jugendlicher sollte am Samstagabend gegen 23 Uhr beim dortigen "Fleckenfest" von der Polizei kontrolliert werden. Der junge Mann wollte sich dieser Kontrolle entziehen, wobei es in der Folge zu einem Handgemenge kam, in das sich noch ein weiterer Jugendlicher einmischte. Letztlich wurden bei den Widerstandshandlungen zwei Polizeibeamtinnen leicht verletzt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell