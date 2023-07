Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zweimal eingebrochen - Flächenbrand - Unfallflucht - Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeugin konnte in der Nacht zum Montag ein mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt werden. Die Frau beobachtete gegen 02:15 Uhr drei dunkel gekleidete und maskierte Männer, wie diese mit Taschenlampen in ein Einfamilienhaus in der Braunenbergstraße eingestiegen waren und rief daraufhin umgehend die Polizei. Kurz nachdem sich die ersten eintreffenden Beamten rund um das Haus postiert hatten, flüchteten drei Männer aus dem Gebäude. Bei der Verfolgung wurde durch einen Polizeibeamten ein Signalschuss abgegeben, woraufhin ein 17-Jähriger gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte. Den anderen beiden Personen gelang zunächst die Flucht. Ein anderer 17-Jähriger konnte kurz darauf durch die Polizei als weiterer Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei der Verfolgung der Jugendlichen wurde eine Polizeibeamtin verletzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag gegen 11:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Sattelzuges die B19 von Hüttlingen in Richtung Abtsgmünd. Kurz nach der Abzweigung nach Fachsenfeld kam das Gespann in einer dortigen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, so dass eine entgegenkommende 26-jährige Audi-Lenkerin abrupt abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Dadurch geriet sie auf den Grünstreifen und streifte die dortige Leitplanke. Der Fahrer der weißen Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660 in Verbindung zu setzen.

Tannhausen: Flächenbrand

Etwa ein Hektar eines bereits abgeernteten Feldes geriet am Montagmittag gegen 12 Uhr im Bereich der Industriestraße in Brand. Durch die Feuerwehren Tannhausen, Wört und Unterschneidheim, die mit neun Fahrzeugen und 63 Wehrleuten vor Ort waren sowie durch Unterstützung mehrerer Landwirte, die mit ihren Traktoren und Gülle- und Wasserfässern für Wassernachschub sorgten, wurde das Feuer gelöscht. Letztendlich verbrannten lediglich fünf gepresste Strohballen.

Rainau: Zweimal eingebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Vorhängeschloss am Zufahrtstor zum Sandwerk aufgebrochen und anschließend aus einem dort abgestellten Bagger etwa 300 Liter sowie aus einer Kettenraupe etwa 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Bereits eine Nacht zuvor wurde ebenfalls das Zufahrtstor aufgebrochen und etwa 550 Liter Diesel aus zwei Arbeitsmaschinen abgezapft sowie die Scheibe zu einem Baucontainer eingeschlagen und daraus eine Förderpumpe im Wert von etwa 400 Euro entwendet.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

