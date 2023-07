Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Rohbau - Sachbeschädigungen - Rabiate Jugendgruppe - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Rohbau

Am Montag wurde ein Einbruch in eine Baustelle der Hochschule in der Anton-Huber-Straße gemeldet. Bislang Unbekannte versuchten sich über eine aufgehebelte Tür und ein anschließend eingeschlagenes Fenster Zutritt zu dem Rohgebäude zu verschaffen. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, wurde die Scheibe eines Bus-Wartehäuschen in der Heidenheimer Straße mutwillig beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Hüttlingen: Garage mit Farbe überschüttet

Am Samstag wurde in der Wasseralfinger Straße ein Garagentor von einem bislang Unbekannten mit Farbe überschüttet sowie unerlaubt Müll entsorgt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Rabiate Jugendgruppe

Am Samstag hielt sich gegen 1 Uhr eine Personengruppe, bestehend aus fünf Mädchen und vier Jungs, die alle etwa im Alter zwischen 15 und 20 Jahren waren, in der Bleichgartenstraße gegenüber dem Finanzamt auf. Ein 47-jähriger Zeuge konnte dabei einen jungen Mann aus der Gruppe beobachten, wie dieser ein Werbeplakat mit einem wasserfesten Stift beschmierte. Als er die Gruppe zur Rede stellen wollte, rannten diese zunächst davon. Zuvor wurde er noch von drei Mädchen aus der Gruppe beleidigt. Kurze Zeit darauf kehrten die Jugendlichen zurück und schubsten den Mann in eine Hecke. Als er daraufhin die Polizei rufen wollte, riss einer der Jugendlichen dem 47-Jährigen das Handy aus der Hand und die gesamte Gruppe entfernte sich in Richtung Mohlstraße.

Die Jugendlichen waren überwiegend mit Jeans und T-Shirt bekleidet. Ein Jugendlicher hatte hellblonde, lockige Haare und trug helle Kleidung. Die Mädchen, die den Mann beleidigten, hatten eine zierliche Figur, blonde Haare und trugen beide eine Brille. Der Junge, welcher das Handy entwendete, hatte eine dunklere Hautfarbe und lockige, kurze schwarze Haare.

Sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Stödlen: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 60-Jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Samstag leicht, als er gegen 13:15 Uhr auf der K3210 zwischen Eck am Berg und Tannhausen auf einen nach links abbiegenden Opel einer 44-Jährigen auffuhr.

Zöbingen: Flächenbrand

Auf einem Feld kurz vor Zöbingen kam es am Montag gegen 1:45 Uhr zu einem Flächenbrand auf einem etwa 20mx50m großen, abgemähten Getreidefeld. Aus bislang unbekannter Ursache fingen die hinterlassenen Strohschwaden Feuer. Die Feuerwehren Zöbingen und Unterschneidheim bekamen den Brand jedoch schnell unter Kontrolle.

Waldstetten: Sachbeschädigungen im Freibad

Am Freibad im Freibadweg wurde zwischen Samstag, 20:15 Uhr und Sonntag, 8:15 Uhr, das Schloss an der Eingangstür beschädigt. Des Weiteren betraten die Eindringlinge das Freibad und beschmutzen die Liegewiesen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Gegen Mitternacht befuhr am Sonntag ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz die Maybachstraße in Richtung Siemensstraße. Vermutlich aufgrund Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überfuhr er einen Erdhügel, fuhr gegen einen Metallzaun und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seiner Beifahrerin unerlaubt vom Unfallort. Den Pkw, welcher bei dem Unfall einen Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro erlitt, ließen sie am Unfallort zurück. Der 40-Jährige Fahrer konnte gegen 7 Uhr an seinem Wohnort angetroffen werden. Nachdem durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Beifahrerin, die sich bei dem Unfall verletzte, begab sich unter einem Vorwand selbstständig in ein Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd: Fahrrad und Fahrradteile entwendet

An zwei Fahrrädern, welche auf einem Fahrradstellplatz am Bahnhof abgestellt waren, entwendeten am Samstag in der Zeit von 12 Uhr bis 20:30 Uhr Unbekannte mehrerer Fahrradteile. Etwa zur selben Zeit wurde zudem ein dort abgestelltes Fahrrad komplett entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam am Samstag gegen 13:50 Uhr eine 67-Jährige mit ihren Opel auf der B29, zwischen Gmünd-West und dem Einhorntunnel, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell