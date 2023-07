Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Exhibitionist, Pkws beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Devizesstraße geparkten Mercedes. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Waiblingen: Pkw beschmiert

Etwa 500 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale zwischen Samstag und Sonntag an einem geparkten VW im Thayaweg. Der Schmierfink bemalte den Pkw mit Graffiti. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Gegen geparkte Fahrzeuge gefahren

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer war am Samstagabend gegen 17:30 Uhr auf der Henri-Dunant-Straße unterwegs. Als er dort links abbiegen wollte, kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gegen den rechten Bordstein. Von diesem wurde er abgewiesen und krachte in zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkws. Hierbei wurden die beiden Mitfahrer im BMW im Alter von 19 und 34 Jahren leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 55 000 Euro.

Weissach im Tal: Auto zerkratzt

Ein Pkw Peugeot wurde am Wochenende mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug parkte im Dahlienweg, als die Lackierung des Wagens mutwillig zerkratzt wurde. Zudem wurde auch ein Hakenkreuz in die Motorhaube eingeritzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verübt wurde, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Zwischen Samstagabend gegen 22 Uhr und Sonntagvormittag 11 Uhr wurde in der Mozartstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter haben zum Betreten des Grundstücks einen Zaun verbogen und sich Zugang zum Gebäude verschafft, indem sie ein Fenster aufbrachen. Nach vorliegenden Informationen wurde aus dem Gebäude keine Wertgegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Betrunkener Radfahrer

Ein 23-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr die Bismarckstraße und stürzte dort infolge seiner Alkoholisierung. Hierbei zog er sich am Bein schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Gegen den 23-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Weinstadt: Exhibitionist belästigte Autofahrerin

Eine 29-jährige Autofahrern stand am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Kalkofenstraße auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants, als sich ein Mann vor ihr Auto stellte. Der 43-jähirige ließ dann seine Hose herunter und begann zu onanieren. Nach kurzer Zeit lief der Mann dann wieder weg. Die Personalien des Tatverdächtigen wurden von der alarmierten Polizei im Nachgang festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

