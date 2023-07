POL-AA: Ellwangen: Technischer Defekt an Umspannwerk - kurzzeitiger Stromausfall im Bereich Ellwangen

Polizeipräsidium Aalen

Ellwangen: Technischer Defekt an Umspannwerk - kurzzeitiger Stromausfall im Bereich Ellwangen

Am Sonntagabend kurz nach 19:00 Uhr kam es vermutlich in Folge eines technischen Defekts zu einem Brand an einem Trafo in einem Umspannwerk in der Rindelbacher Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in der Folge zu Stromausfällen in rund 15.000 Haushalten in rund 19 Gemeinden im nordöstlichen Teil des Ostalbkreises. Gegen 19:38 Uhr konnten die betroffenen Gemeinden wieder ans Netz genommen werden. Die Feuerwehr Ellwangen war mit sechs Fahrzeuge und 31 Wehrleuten vor Ort im Einsatz, um den Brand im Umspannwerk zu löschen. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

