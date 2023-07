Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 09.07.2023

Aalen (ots)

Oppenweiler: Alkoholisierter Motorradfahrer gestürzt

In der Samstagnacht gegen 23:00 Uhr befuhr ein 68 -jährige Motorradfahrer die Friedhofstraße in Oppenweiler und bog in die Breslauer Straße ein. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung geriet er gegen den rechten Bordstein und stürzte. Der Unfallverursacher zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Am Motorrad der Marke Triumph entstand geringer Sachschaden. Der Motorradfahrer musste zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr befuhr ein 27 -jähriger Renault-Fahrer die Schorndorfer Straße aus dem Stadttunnel kommend und wollte nach rechts in die Waiblinger Straße einbiegen. Parallel befuhr eine 20 -jährige mit ihrem Pkw Hyundai den Bypass der Schorndorfer Straße in gleiche Richtung und wollte die Kreuzung geradeaus auf die B14 überqueren. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall wurde die Fahrerin und der Beifahrer des Pkw-Hyundai leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten gaben jeweils an, dass die Lichtzeichenanlage für sie grünes Licht anzeigte. Der Gesamtschaden beträgt 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell