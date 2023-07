Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Fellbach: Auseinandersetzung mit Badegast

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es im Freizeitbad F3 in Fellbach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Badegast und einer 53jährigen Angestellten. Der Badegast hatte während seinem Aufenthalt im F3 den Chip für seinen Kleiderspint verloren. Daraufhin wurde ihm dieser von einer Angestellten mit dem Generalschlüssel aufgeschlossen. Für den Verlust des Chips sollte er anschließend ein Formular ausfüllen und für den entstandenen Schaden aufkommen. Dies verweigerte der Badegast und verließ das F3. Als die Angestellte versuchte ihn aufzuhalten, schlug er diese ins Gesicht und fuhr anschließend mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Der Mann soll etwa 160 cm groß und schmächtig gewesen sein. Er trug weiße Leinenbekleidung und hatte eine südländische Erscheinung. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/57720) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell