Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in Küche/ Lenkrad und Geldbörse gestohlen/ Einbruch in Schul-Spielgarage

Meinerzhagen (ots)

Die Feuerwehr musste am Ostersonntagabend ein Feuer in einer Küche in Beutringhausen löschen. In einer eigentlich nicht genutzten Küche wurde, möglicherweise durch spielende Kinder, eine Herdplatte eingeschaltet. Die Feuerwehr öffnete eine Zwischendecke des Einfamilienhauses, um die Gefahr von Brandnestern auszuschließen. Es wurde niemand verletzt.

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte eine Scheibe eines an der Siepener Straße geparkten grünen BMW M4 eingeschlagen. Sie beschädigten außerdem einen Außenspiegel, demontierten das Lenkrad und nahmen eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren an sich. Die Geldbörse wurde später ohne Geld wiedergefunden. Die Polizei warnt: Autos sind kein Tresor. Auch während kurzer Abwesenheiten sollten keine Wertsachen im Fahrzeug gelassen werden - weder offensichtlich noch vermeintlich "versteckt".

Unbekannte sind am Ostersonntag zwischen 12.20 und 12.55 Uhr in eine Spielgarage der Grundschule an der Südstraße eingebrochen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 300 Euro. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell