POL-AA: Murrhardt: Chlorgasalarm im Freibad

Murrhardt: (ots)

Noch vor Öffnung des Freizeitbades am Freitagmorgen aktivierte die Messtechnik einen Alarmgeber wegen Chloraustritts in einem Technikraum. Das Bad wurde deshalb von den Verantwortlichen und der Feuerwehr großräumig gesperrt. Auslöser des Alarms dürfte ein Defekt an der Chlorgasanlage gewesen sein. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Das Freizeitbad war bis zur Behebung der Ursache für die Öffentlichkeit bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 38 Einsatzkärften sowie der Rettungsdienst mit einem Team im Einsatz.

