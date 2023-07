POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots) - Aalen: Brand in Mehrfamilienhaus Am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr kam es in der Burgstallstraße zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Durch das Feuer erlitten 6 Personen im Haus leichte Verletzungen durch Rauchgas, ein Feuerwehrmann trug leichte Brandverletzungen davon. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Der entstandene ...

