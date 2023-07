POL-AA: Aalen: Brand in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots) - Zwei Verletzte und mindestens 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagvormittag in der Hofwiesenstraße (K 3311) ereignete. Eine Tesla-Fahrerin (Alter noch unbekannt) war gegen 09.45 Uhr in Richtung Wasseralfingen unterwegs, als sie plötzlich in Richtung Gegenfahrspur geriet und dort mit dem Audi eines entgegenkommenden 73-Jährigen zusammenstieß. Beide Beteiligten zogen ...

