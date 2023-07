Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Unfall B 29

Weinstadt: (ots)

Weinstadt: Unfall auf B 29

Auf der B 29 ereignete sich am Donnerstag kurz nach 17 Uhr ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos. Zunächst erkannte kurz vor der Anschlussstelle Großheppach in Richtung Aalen eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin zu spät ein Stauende und fuhr auf den VW Passat einer 29-jährigen Autofahrerin auf. Unmittelbar danach konnte der 23-jährige Fahrer eines VW Scirocco nicht mehr anhalten, fuhr einem vorausfahrenden Pkw Nissan ins Heck und schob dieses Auto auf den bereits im Unfall beteiligten Mercedes auf. Bei dem Unfall wurde der Scirocco-Fahrer sowie seine zwei Mitfahrer, die Mercedes-Fahrerin als auch der 30-jährige Nissan-Fahrer leicht verletzt, der letztlich auch vom Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. An den Unfallautos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro, wobei drei der Unfallautos abgeschleppt wurden. Die B 29 war kurzzeitig in Richtung Aalen gesperrt, der Verkehr wurde teilweise auch von der Bundesstraße ausgeleitet. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme konnten die Fahrzeuge, die in Richtung Aalen unterwegs waren, einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitete werden. Es kam im Berufsverkehr zu entsprechenden Beeinträchtigungen und Rückstaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell