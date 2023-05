Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndung nach mutmaßlichem Räuber erfolgreich

Neuss (ots)

Am Freitag (12.05.) betrat, gegen 19:15 Uhr, ein 49-jähriger Neusser einen Lebensmitteldiscounter an der Kantstraße in Neuss und entwendete alkoholische Getränke, ohne diese zu bezahlen. Vor dem Geschäft holte der Mann die Flaschen aus seinem Rucksack und trank diese mit einer weiteren Person. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts beobachtete das Geschehen und trat vor den Laden. Als sie die Personen ansprach, setzten diese zur Flucht an. Die Angestellte versuchte den Neusser festzuhalten - dieser riss sich los und flüchtete.

Die eintreffenden Polizeibeamten konnten am Aufgang zur Bahnstation "Neuss-Süd", aufgrund der Personenbeschreibung der Mitarbeiterin, den mutmaßlichen Tatverdächtigen sowie die weitere Person antreffen. Im Rucksack des Mannes konnten die entwendeten Flaschen gefunden werden. In der Jacke der zweiten Person wurde ebenfalls eine Flasche gefunden, welche zuvor entwendet wurde.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell