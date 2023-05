POL-NE: Mobiles Radarmessgerät geht in Flammen auf

Neuss (ots) - Nach dem Brand in einem Rohbau an der Saalestraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.05.), gegen 02:50 Uhr, haben die Experten der Kripo die Ermittlungen übernommen. Zeugen hatten zwei Personen aus dem Haus kommen und in Richtung Nierspark weglaufen sehen. Die Tatverdächtigen, vermutlich Männer, werden als circa 170 bis 175 cm groß beschrieben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Kapuzen ...

mehr