Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher versuchen Geldautomaten aufzuhebeln

Dormagen (ots)

Einbrecher haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.05.), gegen kurz nach 05:00 Uhr, erfolglos versucht, einen Geldautomaten an der Straße "Am Weißen Stein" aufzuhebeln. Um in das zur Nachtzeit abgeschlossene SB-Center in Stürzelberg zu gelangen, hatten die Unbekannten eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren durch das Loch im Glas eingestiegen.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

