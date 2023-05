Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeuge beschädigt und aufgebrochen

Grevenbroich, Korschenbroich, Jüchen (ots)

Am Wochenende stellten mehrere Fahrzeughalter Schäden an ihren Fahrzeugen fest.

In Grevenbroich hatten es Unbekannte auf einen auf einem Schulgelände an der Straße "Schwarzer Weg" abgestellten Motorroller abgesehen. Dort war er gegen 19 Uhr am Samstagabend (13.05.) geparkt worden. Als der Besitzer Sonntagnacht gegen 1:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass die beiden Außenspiegel sowie die Handyhalterung entwendet worden waren. Zudem hatte man augenscheinlich das ganze Fahrzeug mutwillig umgestoßen und beschädigt.

In Korschenbroich hatte am Sonntag (14.05.), gegen 18 Uhr, eine Mönchengladbacherin ihren Audi auf einem Parkplatz an der Straße "An der Tränke" abgestellt. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, hatten Unbekannte in der Zwischenzeit die Heckscheibe eingeschlagen und aus dem Kofferraum eine Tasche entwendet.

In Jüchen nutzten Täter die Gelegenheit und schlugen am Sonntag zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines PKW ein. Ob sie etwas entwendet haben, wird noch ermittelt.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die ermittelnden Kriminalkommissariate 24 und 23 unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

