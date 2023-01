Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anrempeltrick: Taschendiebe greifen unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau ist am Montag in einem Modegeschäft in der Merkurstraße Opfer von Taschendieben geworden. Die 71-Jährige wandte sich an die Polizei, nachdem sie feststellte, dass ihr Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarte, Führerschein, Personalausweis und weiteren Dokumenten fehlte. Nach den bisherigen Ermittlungen trug die Seniorin ihre Tasche offen am Handgelenk. Die Frau erinnerte sich, dass sie im Bereich einer Umkleidekabine angerempelt wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Diebe in diesem Moment das Portemonnaie aus der Tasche angelten. Den Verlust bemerkte die 71-Jährige erst an der Kasse, als sie ihren Einkauf bezahlen wollte. Zu möglichen Tätern konnte die Frau keine Angaben machen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. |erf

